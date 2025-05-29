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Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu

Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu

22:3729/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fatih Karagümrüklü futbolcuların sevinci.
Fatih Karagümrüklü futbolcuların sevinci.

Süper Lig'e yükselen son takımı belirleyecek olan Play-Off final karşılaşmasında kazanan Fatih Karagümrük oldu. İstanbul temsilcisi normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Bandırmaspor'u 3-1 yendi ve Süper Lig'e yükseldi.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatmalar sonucunda Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Birinci Lig'de play-off aşamasına geçilmeden önce Kocaelispor şampiyon olmuş, Gençlerbirliği de ikinci sıradan Süper Lig'e yükselme başarısı göstermişti.

Maçtan dakikalar;

Maçın başında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle müsabaka yaklaşık 2 dakika durdu.

19. dakikada Bandırmaspor'un paslaşarak kullandığı kornerde Diony'in ceza sahasının dışından şutunda top, kale direğinin yanından auta gitti.

25. dakikada Göktan Gürpüz'ün ceza sahasının dışından şutunda top, Bandırmaspor savunmanın müdahalesinin ardından üst diğere çarparak kornere çıktı.

Bandırmaspor, maçın 37. dakikasında öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Hikmet Çiftçi'nin şutunda top, kalecinin üstünden ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada kullanılan serbest vuruşta Göktan Gürpüz'ün şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

46'ncı dakikada Karagümrük'ün geliştirdiği atakta Talha Ülvan ceza sahasına yakın alandan pasını içeriye gönderdi. Savunmadan seken topu önünde bulunan Wesley, yaptığı vuruşla topu rakip filelerle buluşturdu: 1-1.

62'nci dakikada atağa geçen Bandırma Spor'da kalabalık şekilde rakip yarı alanına geldi. Topla buluşan Mexer, yaklaşık 30 metreden vurduğu top az farkla auta çıktı.

90+4'te Bandırma Spor geliştirdiği atakta Messaoudi ceza alanında Kerim Avcı'ya pasını çıkardı. Kerim'in şutunda top kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında sağlanan eşitlik bozulmadan ikinci yarı tamamlandı.

91'inci dakikada atağa geçen Karagümrük serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Çağtay Kurukalıp ceza sahasına doğru havalandırdığı topu yükselen Atakan Rıdvan Çankaya kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

105'inci dakikada Karagümrük'ün geliştirdiği atakta Dovedan'dan pası alan Ahmet Sivri rakip ceza sahası yayından yaptığı vuruşla topu meşin yuvarlağa gönderdi: 3-1

İkinci uzatma süresinde de skoru koruyan Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükseldi.

#Fatih Karagümrük
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