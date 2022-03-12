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Süper Lig'in eski yıldızından sıra dışı gol: Santradan attı

Futbol hayatını Singapur'da sürdüren Brezilyalı Andre Moritz, 90. dakikada santradan gol atarak takımını galibiyete taşıdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligin eski yıldızından sıra dışı gol: Santradan attı
Kaleciyi önde görüp orta sahadan avladı.

Singapur Ligi'nde Hougang United, sahasında konuk ettiği Geylang'ı 3-2 mağlup etti.

Ev sahibi takımda orta saha oyuncusu Andre Moritz, attığı iki golle maçın yıldızı oldu.

Bir dönem Süper Lig'de forma giyen Brezilyalı futbolcunun 90. dakikada attığı gol ise mücadeleye damga vurdu.

Moritz, 89. dakikada yenilen golün santrasında orta sahadan direkt kaleye şut çekerek fileleri havalandırdı ve takımını galibiyete taşıdı.

  • 35 yaşındaki Moritz, Türkiye'de Kasımpaşa, Kayserispor, Mersin İdman Yurdu ve Denizlispor formalarını giymişti.

İşte Moritz'in sıra dışı o golü
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