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Spor

Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören 76 yaşındaki İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson'un hayatını kaybettiği açıklandı.

16:00 - 26/08/2024 Pazartesi
AA
Sven-Goran Eriksson, İngiltere Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı.
Sven-Goran Eriksson, İngiltere Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı.

Uzun süredir kanser tedavisi gören, 76 yaşındaki İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson yaşamını yitirdi.


Eriksson, bu yılın başında kansere yakalandığını açıklamıştı.


Daha önce Benfica, Roma, Fiorentina, Lazio ve Manchester City gibi Avrupa'nın önemli takımlarında görev alan İsveçli teknik adam İngiltere, Meksika, Fildişi Sahili ve Filipinler milli takımlarını da çalıştırmıştı.


Eriksson, son olarak Aralık 2022'de İsveç 3. Lig ekibi IF Karlstad'da sportif direktörlük görevine başlamış, Şubat 2023'te ise sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

#Sven-Goran Eriksson
#İsveç
#Benfica
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