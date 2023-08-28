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Spor

Talisca için karar anı

Adı Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray'la da anılan Anderson Talisca'nın formasını giydiği Al Nassr'da teknik direktör Luis Castro'nun bu hafta Brezilyalı yıldızla ilgili yönetime rapor vereceği ve takımdaki durumunun belli olacağı kaydedildi.

09:20 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Talisca bu sezon çıktığı 2 maçta 2 gol attı.

Talisca bu sezon çıktığı 2 maçta 2 gol attı.

Anderson Talisca'nın, Al Nassr'daki geleceğiyle ilgili bu hafta bir karar verileceği ileri sürüldü.


Suudi Arabistan basınından Al-Riyadiah'ın haberine göre; Al Nassr Teknik Direktörü Luis Castro, Brezilyalı futbolcunun takımda kalıp kalmayacağına 24 saat içerisinde karar verecek. Portekizli çalıştırıcının, yönetime bir rapor sunacağı, Talisca'nın takımdaki geleceğini ve gitmesi halinde yerine alınmasını istediği futbolcuyu bildireceği belirtildi.





Transfer etmek isteyen çok

Haber detayında, 29 yaşındaki futbolcu için birçok teklif olduğu ve Castro'nun onay vermesi halinde Talisca'nın transferinin kolaylaşacağı ifade edildi.


Al Nassr, 2021 yazında Çin'in Guangzhou Evergrande takımından kadrosuna kattığı Anderson Talisca ile olan sözleşmesini geçtiğimiz nisan ayında 2026 yılına kadar uzatmıştı.



Beşiktaş takipte

Öte yandan Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada maddi şartlarda anlaşma sağlanamadığı için eski futbolcusu Talisca'nın transferinden vazgeçtiğini açıklasa da siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca konusundaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtmişti.







#Al Nassr
#Beşiktaş
#Galatasaray
#Anderson Talisca
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