Talisca için karar anı

Anderson Talisca'nın, Al Nassr'daki geleceğiyle ilgili bu hafta bir karar verileceği ileri sürüldü.





Suudi Arabistan basınından Al-Riyadiah'ın haberine göre; Al Nassr Teknik Direktörü Luis Castro, Brezilyalı futbolcunun takımda kalıp kalmayacağına 24 saat içerisinde karar verecek. Portekizli çalıştırıcının, yönetime bir rapor sunacağı, Talisca'nın takımdaki geleceğini ve gitmesi halinde yerine alınmasını istediği futbolcuyu bildireceği belirtildi.

















Transfer etmek isteyen çok





Haber detayında, 29 yaşındaki futbolcu için birçok teklif olduğu ve Castro'nun onay vermesi halinde Talisca'nın transferinin kolaylaşacağı ifade edildi.





Al Nassr, 2021 yazında Çin'in Guangzhou Evergrande takımından kadrosuna kattığı Anderson Talisca ile olan sözleşmesini geçtiğimiz nisan ayında 2026 yılına kadar uzatmıştı.









⚽Anderson Talisca, frikikten harika bir gol atıyor...pic.twitter.com/XwyqN0aalW — SPOR (@yenisafakspor) June 24, 2022

Beşiktaş takipte





Öte yandan Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada maddi şartlarda anlaşma sağlanamadığı için eski futbolcusu Talisca'nın transferinden vazgeçtiğini açıklasa da siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca konusundaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtmişti.























