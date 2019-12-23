BUNDESLİGA

Taraftarlar 'Ozan Kabak' dedi

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak'ı, takımın taraftarları, kasım ayının en iyi oyuncusu seçti.

Haber Merkezi AA
19 yaşındaki Ozan Kabak, Schalke 04'te çıktığı 12 lig maçında 3 gol atarken 1 de asist kaydetti.

19 yaşındaki Ozan Kabak, Schalke 04'te çıktığı 12 lig maçında 3 gol atarken 1 de asist kaydetti.

Fotoğraf: DHA

Schalke 04 Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, kasım ayına yönelik "ayın en iyi futbolcusu" oylamasının sonuçlandığı belirtildi. Milli futbolcu Ozan Kabak'ın, oyların hemen hemen yarısını aldığı ve en iyi futbolcu seçildiği ifade edildi.

Oylamada, Schalkeli futbolculardan Benito Raman'ın yüzde 31, Amine Harit'in yüzde 11 ve Daniel Caligiuri'nin de yüzde 10 oy aldığı aktarıldı.

Öte yandan, Ozan Kabak'a oy verenler arasında yapılan çekilişte, 1998 yılından bu yana kombine bileti bulunan Jessica Schulz adlı taraftar, sezonun ikinci yarısındaki Freiburg maçına iki adet VIP bilet kazandı.

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