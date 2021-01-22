Spor Tarihi galibiyet Liverpoolun 68 maçlık serisi sona erdi
PREMİER LİG

Tarihi galibiyet: Liverpool'un 68 maçlık serisi sona erdi

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Burnley'e 1-0 yenildi. Bu mağlubiyetle kırmızılıların 68 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Haber Merkezi AA
Liverpoollu futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı.
Liverpoollu futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

Premier Lig'deki erteleme karşılaşmasında Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Burnley'i konuk etti.

Burnley, ilk yarısı golsüz sonuçlanan karşılaşmadan 83. dakikada Ashley Barnes'in penaltıdan attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Barnes, Alisson Becker'i böyle mağlup etti.

Sahasında en son 2017'de kaybetmişti

Bu mağlubiyetle Liverpool'un Premier Lig'de sahasındaki 68 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Liverpool sahasında en son Nisan 2017'de kaybetmişti.

Öte yandan, Burnley, 1974 yılından bu yana ilk kez Liverpool'u mağlup etti.

  • Liverpool, bu sonuçla 34 puanda kalırken, Burnley 19 puana yükseldi.


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