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Tarihi maçta Achraf Hakimi'den dikkat çeken gönderme

Achraf Hakimi, Fas'ın İspanya'yı elediği karşılaşmada son penaltı atışını gole çevirmişti. Hakimi, attığı golden sonra yaşadığı sevinçle gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarihi maçta Achraf Hakimiden dikkat çeken gönderme
Hakimi, Fas Milli Takımı'nın İspanya karşısındaki son penaltı atışını gole çeviren isim oldu.

Achraf Hakimi, attığı penaltı golünden sonra PSG'den takım arkadaşı olan Sergio Ramos'un gol sevinciyle bir kutlama gerçekleştirdi.

Avrupa basını, Hakimi'nin bu gol sevincini Ramos'u İspanya Milli Takımı'na almayan Luis Enrique'ye gönderme olarak yorumladı.

İşte Hakimi'nin penaltısı ve sonrasında yaşadığı sevinç;
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