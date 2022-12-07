Tarihi maçta Achraf Hakimi'den dikkat çeken gönderme

Achraf Hakimi, attığı penaltı golünden sonra PSG'den takım arkadaşı olan Sergio Ramos'un gol sevinciyle bir kutlama gerçekleştirdi.
Avrupa basını, Hakimi'nin bu gol sevincini Ramos'u İspanya Milli Takımı'na almayan Luis Enrique'ye gönderme olarak yorumladı.
İşte Hakimi'nin penaltısı ve sonrasında yaşadığı sevinç;
Fas’lı Milli oyuncu Hakimi, takım arkadaşı Sergio Ramos’u İspanya Milli takımına almadı diye panenka penaltısından sonra Luis Enrique’ye onun hareketiyle gönderme yapıyor
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Fas’lı Milli oyuncu Hakimi, takım arkadaşı Sergio Ramos’u İspanya Milli takımına almadı diye panenka penaltısından sonra Luis Enrique’ye onun hareketiyle gönderme yapıyor