Tarihi maçta Achraf Hakimi'den dikkat çeken gönderme

Ekonomi

Bakan Dönmez'den Şırnak'taki petrol arama çalışmalarına ilişkin önemli açıklama: Karada yapılmış en büyük petrol keşiflerinden biri olabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Şırnak'ta yapılan petrol keşfine ilişkin "Açıkladığımızda da göreceksiniz son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden birisi olabilir. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi.