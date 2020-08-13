Tarihlerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi hayali kuruyorlardı: Hükmen mağlup sayıldılar

UEFA, İsviçre'nin Nyon kentinde Kuzey İrlanda temsilcisi Linfield ile Drita arasında dün oynanması planlanan ancak Kosova temsilcisinde iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenen maçla ilgili kararını verdi.

Açıklamada, UEFA yönetmeliklerine göre Drita'nın 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği ve Linfield'in bir üst tura yükseldiği kaydedildi.

UEFA'dan yapılan ilk açıklamada, Kosova'nın KF Drita ile Kuzey İrlanda'nın Linfield takımları arasında oynanması planlanan ön eleme maçının, ev sahibi takımın futbolcularında koronavirüs çıkması nedeniyle ertelendiği kaydedilmişti. Açıklamada, yapılan testlerde iki futbolcuda koronavirüs tespit edilmesi üzerine tüm takımın karantinaya alındığı belirtilmişti.

Kosova'nın Drita takımı daha önce Şampiyonlar Ligi'nde hiç mücadele etmemişti.