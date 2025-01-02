Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Muhsin Ertuğral'ın yeni takımı belli oldu

Muhsin Ertuğral'ın yeni takımı belli oldu

13:172/01/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Muhsin Ertuğral Cape Town City atkısıyla poz verdi.
Muhsin Ertuğral Cape Town City atkısıyla poz verdi.

Güney Afrika Süper Ligi'nde mücadele eden Cape Town City, teknik direktörlük koltuğuna Muhsin Ertuğral'ı getirdiğini açıkladı.

Türk teknik direktör Muhsin Ertuğral, Güney Afrika Süper Lig ekiplerinden Cape Town City'nin teknik direktörü oldu.


Kariyerinde daha önce Süper Lig’de de görev yapan 65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, daha sonra birçok Güney Afrika ekibinin teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Son olarak milli takımlarda teknik danışman olarak görev alan Muhsin Ertuğral, Cape Town City ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.




Güney Afrika Süper Ligi'nde 12'nci sırada bulunan Cape Town City, 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.


Güney Afrika ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muhsin Ertuğral’ın takımının başına geçmesinden dolayı büyük memnuniyet dile getirildi. Tecrübeli teknik adamın, birçok önemli görevde bulunduğu ve kulübün projelerine deneyimiyle katkı yapabileceği belirtildi.






#Güney Afrika
#Cape Town City
#Muhsin Ertuğral

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kandil mi ne kandili?