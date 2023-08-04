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Spor

Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

17:26 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
İngiliz Jones - Alman Fahndrich - Gürcü Kikacheishvili

İngiliz Jones - Alman Fahndrich - Gürcü Kikacheishvili

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında karşılaşacağı Maribor maçının hakemi İngiliz Robert Jones oldu.


Mücadelenin ilk karşılaşması 10 Ağustos Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak.

İngiliz hakem Rob Jones


Beşiktaş ile Azerbaycan ekibi Neftçi arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçını İsviçreli hakem Lukas Fahndrich yönetecek.


Siyah beyazlılar ilk maçın 10 Ağustos Perşembe günü başkent Bakü'deki 8 KM Stadı'nda oynayacak.

Alman hakem Lukas Fahndrich

Adana Demirspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında karşılaşacağı Osijek maçının hakemi Gürcü Goga Kikacheishvili oldu.


Mavi şimşekler ilk maçına 10 Ağustos Perşembe günü kendi evinde Hırvat ekibi karşısında çıkacak.

Gürcü hakem Goga Kikacheishvili


#UEFA Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Adana Demirspor
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