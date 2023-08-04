Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler

İngiliz Jones - Alman Fahndrich - Gürcü Kikacheishvili
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında karşılaşacağı Maribor maçının hakemi İngiliz Robert Jones oldu.
Mücadelenin ilk karşılaşması 10 Ağustos Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak.
Beşiktaş ile Azerbaycan ekibi Neftçi arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçını İsviçreli hakem Lukas Fahndrich yönetecek.
Siyah beyazlılar ilk maçın 10 Ağustos Perşembe günü başkent Bakü'deki 8 KM Stadı'nda oynayacak.
Adana Demirspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında karşılaşacağı Osijek maçının hakemi Gürcü Goga Kikacheishvili oldu.
Mavi şimşekler ilk maçına 10 Ağustos Perşembe günü kendi evinde Hırvat ekibi karşısında çıkacak.