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Spor

Tete'den Kamil Grabara yorumu: Berbat bir kaleci

Galatasaray'ın yıldızı Tete, sarı-kırmızılı kulübe hakaret eden Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'ya sert bir cevap verdi.

14:26 . 22/09/2023 Friday
Yeni Şafak
Tete'nin Kamil Grabara'ya attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi.

Tete'nin Kamil Grabara'ya attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi.

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçın ardından sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Polonyalı file bekçisine cevap, maçta fileleri havalandıran Tete'den geldi.


Brezilyalı futbolcu, Instagram hesabından yaptığı yorumda "Takımını tanımıyorum bile. Ondan ağlara giden topu çıkarmasını istedim. Berbat bir kaleci" ifadelerini kullandı.




"Onunla ilgili ne yapacağımızı öğrenirsiniz"

Öte yandan Galatasaray Kulübü, Kamil Grabara'nın hakaret içeren paylaşımıyla ilgili harekete geçti. Sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki eldivenin ceza alması için gerekli başvurularda bulunacağı öğrenildi.


Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Kamil Grabara için yönetim kurulunda tartışıyoruz. Onunla ilgili ne yapacağımızı öğrenirsiniz" dedi.





#Galatasaray
#Tete
#Kamil Grabara
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