TFF 1. Lig'de 8 gollü çılgın

TFF 1. Lig 22. hafta mücadelesinde Menemenspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Menemen Şehir Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 6-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Ege derbisinde Menemenspor'a farklı galibiyeti getiren golleri Halil Yeral (kendi kalesine), Rasheed Akanbi (3), Rıdvan Koçak ve Furkan Bayır kaydetti. Akhisarspor'un gollerini Nsima Peter ve Bertuğ Bayar attı.
- Menemenspor bu galibiyetin ardından puanını 23'e yükseltti. Akhisarspor ise 19 puanda kaldı.
#macsonucu MENEMENSPOR’umuz : 6 - Akhisarspor : 2 pic.twitter.com/SoKqrtETtr
#macsonucu MENEMENSPOR’umuz : 6 - Akhisarspor : 2 pic.twitter.com/SoKqrtETtr— Menemenspor (@MenemenspoResmi) February 20, 2021