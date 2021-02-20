TFF 1. Lig'de 8 gollü çılgın Menemenspor sahasında konuk ettiği Akhisarspor'u 6-2 mağlup etti. Nijeryalı futbolcu Rasheed Akanbi yaptığı hat-trick ile maçın yıldızı oldu.

Haber Merkezi 20 Şubat 2021, 15:29 Son Güncelleme: 20 Şubat 2021, 15:52 Yeni Şafak