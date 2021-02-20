Spor TFF 1 Ligde 8 gollü çılgın
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TFF 1. Lig'de 8 gollü çılgın

Menemenspor sahasında konuk ettiği Akhisarspor'u 6-2 mağlup etti. Nijeryalı futbolcu Rasheed Akanbi yaptığı hat-trick ile maçın yıldızı oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Menemensporlu futbolcuların gol sevinci
Menemensporlu futbolcuların gol sevinci

TFF 1. Lig 22. hafta mücadelesinde Menemenspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Menemen Şehir Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 6-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ege derbisinde Menemenspor'a farklı galibiyeti getiren golleri Halil Yeral (kendi kalesine), Rasheed Akanbi (3), Rıdvan Koçak ve Furkan Bayır kaydetti. Akhisarspor'un gollerini Nsima Peter ve Bertuğ Bayar attı.

  • Menemenspor bu galibiyetin ardından puanını 23'e yükseltti. Akhisarspor ise 19 puanda kaldı.



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