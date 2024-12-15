TFF Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile görüşecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu kararla ilgili kulüplerle görüşme yapılacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerimiz Federasyonumuza başvurarak 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacaklarını bildirmişlerdir. Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, konuyu birlikte değerlendirip mütalaa etmek amacıyla iki güzide kulübümüzün değerli başkanlarını 16 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da Riva'ya davet etmiştir.

Türk Futbol Ailesinin her kulvarda ayrışarak değil birleşerek daha güçlü olacağını bir kez daha hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz."