Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
TFF Tahkim Kurulu Fenerbahçe ve Galatasaray'a verilen para cezalarını onadı

TFF Tahkim Kurulu Fenerbahçe ve Galatasaray'a verilen para cezalarını onadı

Haber Merkezi
20:124/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
TFF
TFF

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fenerbahçe ve Galatasaray'a verilen para cezalarını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, çeşitli ihlaller nedeniyle Fenerbahçe Kulübünün aldığı 336 bin lira ve basın toplantısına katılmamasından dolayı sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'ya verilen 150 bin lira para cezalarının onanmasını kararlaştırdı.


Tahkim Kurulu, çeşitli ihlaller sebebiyle Galatasaray Kulübüne verilen 553,5 bin lira para cezasının da onanmasına hükmetti.


Kurul ayrıca Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Muharrem Kaan Şakul'un müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle aldığı 21 gün hak mahrumiyeti cezasının 14 güne, 150 bin lira para cezasının ise 100 bin liraya indirilmesine karar verdi.


Rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men edilen Kasımpaşalı futbolcu Josip Brekalo'nun cezası da kurul tarafından onandı.



#TFF
#Fenerbahçe
#Galatasaray

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? VGM 2024 burs başvuru ekranı açıldı mı?