TFF Tahkim Kurulu Fenerbahçe ve Galatasaray'a verilen para cezalarını onadı

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, çeşitli ihlaller nedeniyle Fenerbahçe Kulübünün aldığı 336 bin lira ve basın toplantısına katılmamasından dolayı sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'ya verilen 150 bin lira para cezalarının onanmasını kararlaştırdı.