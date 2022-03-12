Spor TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş ve Puchaczın cezalarını onadı
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TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş ve Puchacz'ın cezalarını onadı

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe Trabzonspor maçında yaptıkları disiplinsiz hareketler nedeni ile PFDK'ya sevk edilen Mert Hakan Yandaş ve Tymoteusz Puchacz'ın cezaları onandı. Bunu göre bu iki futbolcu ikişer maç men cezası aldı.

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Haber Merkezi AA
TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş ve Puchaczın cezalarını onadı
Mert Hakan ve Puchacz'ın 2 maç men cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonsporlu oyuncu Tymoteusz Puchacz'ın ikişer maç men cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakasında yaptıkları disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ikişer maç men cezasına çarptırılan Mert Hakan Yandaş ve Puchacz'ın itirazının incelendiği belirtildi.

Açıklamada, Mert Hakan ve Puchacz'a verilen cezaların onandığı aktarıldı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti sebebiyle uygulanan 15 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin 500 lira para cezasının da onandığı kaydedildi.


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