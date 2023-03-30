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Spor

TFF yayıncı Fuchs Sports ile anlaşmayı iptal etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fuchs Sports ile olan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarını kapsayan sözleşmeyi tek taraflı feshetti.

11:29 . 30/03/2023 Perşembe
IHA
Yayıncı kuruluşun kulüplere taahhüt ettiği ödemeyi yapmadığı belirtildi.

Yayıncı kuruluşun kulüplere taahhüt ettiği ödemeyi yapmadığı belirtildi.

Fuchs Sports, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarını kapsayan sözleşmenin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından feshedildiğini duyurdu.


Konuyla ilgili Fuchs Sports’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF tarafından 2. ve 3. Lig yayın haklarına ilişkin sözleşmemiz tek taraflı olarak fesih edilmiştir. Yayınların kaldığı yerden devam edebilmesi için çalışmalar sürmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.


Yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Fuchs Sports'un sözleşmenin feshedildiği bildirildi.





#Türkiye Futbol Federasyonu
#2. Lig
#3. Lig
#Fuchs Sports
1 saat önce
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