TFF'de demokrasiyi yok ettiler: Trabzonspor görmezden gelindi

Türk futbolunda güçlülerin hukuku, TFF kurullarını esir almış durumda. 15 günlük bekleyişin ardından açıklanan PFDK sevkleri bu durumu yeniden tartışmaya açmaya yetti. Trabzonspor cephesi, Fenerbahçeli futbolcuların sahaya giren Trabzonsporlu taraftarlara saldırdığını söylerken PFDK sevklerinin 'saldırı' olarak gerçekleştirilmemesine tepki gösteriyor.





Fenerbahçeli futbolcu Batshuayi'nin kameralar önünde kendisine saldırı eylemi gerçekleştirmeyen bir taraftara döner tekme atması ve buna rağmen PFDK'ya sevk edilmemesi de eleştiri konularından biri. Bu noktada Adana Demirspor cephesi de Fenerbahçe maçı öncesinde bir açıklama yayınladı ve sevk edilen oyuncuların eksik ve tedbirsiz oluşuna dikkat çekti.





Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu seçilirken yönetim kuruluna da kulüplere yakın isimler giriyor. Ancak bu durumun son yıllarda bir karşılığının olmadığı düşünülüyor. Trabzonspor bu yapının taraflı olduğunu ve kararların adaletsizce alındığını iddia ediyor.





Öte yandan bordo mavililer yaptıkları son açıklamada kurulların taraflı olduğunun altını çizerek çok net bir istifa çağrısında bulundu;





"Taraflı yapının devam etmesine razı değiliz başta Mehmet Büyükekşi olmak üzere kanun ve kural tanımayan bu yapının bugünden tezi yok görevi bırakmasını talep ediyoruz."



















