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Spor

TFF'den hakemlere yüzde 50 zam

Süper Lig‘deki hakemlerin ücretlerine zam yapıldığı bu artışla birlikte orta hakemlerin maç başı kazançlarının 30 bin liraya yükseldiği belirtildi.

11:32 . 12/09/2023 Salı
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Orta hakemler maç başı 30 bin lira kazanacak.

Orta hakemler maç başı 30 bin lira kazanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), Süper Lig'de maçlarda görev alan orta hakem, yardımcı, VAR, AVAR ve dördüncü hakemlerinin ücretlerine zam yaptı.


Akşam gazetesinin haberine göre:

"TFF, Süper Lig'de görev alan orta hakemlerin maç başı ücretini 20 bin liradan 30 bin liraya yükseltti.


VAR hakemlerinin ücreti de 15 bin lira olarak belirlendi. AVAR hakemi ücretleri 7 bin 500 lira, yardımcı hakem ücretleri 13 bin 200 lira ve 4. hakem ücretleri ise 9 bin liraya çıkarıldı.


Süper Lig'de görev yapan yardımcı hakemlerin 8 bin 800 lira olan ücreti 13 bin 200 liraya yükseldi.


Aynı ligde dördüncü olarak sahaya çıkan bir hakem ise 9 bin lira kazanacak. Zamlardan 1. Lig'de görev yapan hakemler de yararlanacak. Gözlemcilerin maç başı ücretlerine de aynı oranda zam yapıldı"







#TFF
#Hakem
#VAR Hakemi
#AVAR
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