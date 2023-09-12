TFF'den hakemlere yüzde 50 zam

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), Süper Lig'de maçlarda görev alan orta hakem, yardımcı, VAR, AVAR ve dördüncü hakemlerinin ücretlerine zam yaptı.





Akşam gazetesinin haberine göre:

"TFF, Süper Lig'de görev alan orta hakemlerin maç başı ücretini 20 bin liradan 30 bin liraya yükseltti.





VAR hakemlerinin ücreti de 15 bin lira olarak belirlendi. AVAR hakemi ücretleri 7 bin 500 lira, yardımcı hakem ücretleri 13 bin 200 lira ve 4. hakem ücretleri ise 9 bin liraya çıkarıldı.





Süper Lig'de görev yapan yardımcı hakemlerin 8 bin 800 lira olan ücreti 13 bin 200 liraya yükseldi.





Aynı ligde dördüncü olarak sahaya çıkan bir hakem ise 9 bin lira kazanacak. Zamlardan 1. Lig'de görev yapan hakemler de yararlanacak. Gözlemcilerin maç başı ücretlerine de aynı oranda zam yapıldı"























