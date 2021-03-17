Thomas Henry'den Beşiktaş açıklaması: Neler olacağını göreceğiz

Belçika'nın Leuven takımında oynayan Fransız oyuncu Thomas Henry, kariyer hedefleri ve hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili konuştu.

"Leicester'ın pilot kulübü"

26 yaşındaki oyuncu, Leuven'in İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin pilot takımı olduğunu söylerken, İngiltere'ye geçiş yapmanın kendisi için daha kolay olacağını ifade etti. Henry, "Leicester oyuncuları genelde buraya kiralık olarak verir. Burası da onların takımı. İngiltere beni cezbediyor ancak oraya gidip gitmeyeceğim konusunda cevap vermek için erken" dedi.

"Beşiktaş'ı herkes bilir"

Hakkında çıkan Beşiktaş iddiaları için de konuşan golcü oyuncu, "Almanya, İngiltere, İtalya veya İspanya gibi ligleri daha çok hayal ediyorum. Ancak herkes yer yıl Avrupa kupalarında oynayan büyük bir kulüp olan Beşiktaş'ı bilir. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Bu sezon Leuven'de 29 karşılaşmada süre alan Thomas Henry, 20 gol ve 6 asistle oynadı.

SPOR Gelecek vadeden oyuncular listesinde tek Türk: Ersin Destanoğlu