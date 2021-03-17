Spor Thomas Henryden Beşiktaş açıklaması Neler olacağını göreceğiz
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Thomas Henry'den Beşiktaş açıklaması: Neler olacağını göreceğiz

Belçika Ligi ekiplerinden Leuven'de forma giyen 26 yaşındaki golcü oyuncu Thomas Henry hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi. Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde oynamak istediğini söyleyen Henry, Beşiktaş ihtimaliyle ilgili de konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Thomas Henry'nin sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona eriyor.
Thomas Henry'nin sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona eriyor.

Belçika'nın Leuven takımında oynayan Fransız oyuncu Thomas Henry, kariyer hedefleri ve hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili konuştu.

"Leicester'ın pilot kulübü"

26 yaşındaki oyuncu, Leuven'in İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin pilot takımı olduğunu söylerken, İngiltere'ye geçiş yapmanın kendisi için daha kolay olacağını ifade etti. Henry, "Leicester oyuncuları genelde buraya kiralık olarak verir. Burası da onların takımı. İngiltere beni cezbediyor ancak oraya gidip gitmeyeceğim konusunda cevap vermek için erken" dedi.

"Beşiktaş'ı herkes bilir"

Hakkında çıkan Beşiktaş iddiaları için de konuşan golcü oyuncu, "Almanya, İngiltere, İtalya veya İspanya gibi ligleri daha çok hayal ediyorum. Ancak herkes yer yıl Avrupa kupalarında oynayan büyük bir kulüp olan Beşiktaş'ı bilir. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

  • Bu sezon Leuven'de 29 karşılaşmada süre alan Thomas Henry, 20 gol ve 6 asistle oynadı.

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