MAÇ SONUCU- Adana Demirspor 1-0 Ümraniyespor​

Adana Demirspor, Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'u Rodrigues'in golüyle 1-0 mağlup etti. İşte Adana Demirspor - Ümraniyespor maçının özet görüntüleri, tıkla izle...

Adana Demirspor Ümraniyespor özet izle: Rodrigues gol izle

1. dakikada Ümraniyespor rakip yarı alanın ortalarında Adel Bettaieb için ofsayt bayrağı kalkıyor.

3. dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazdan Badou Ndiaye ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

4. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Babajide Akintola ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

5. dakikada Durel Avounou altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

6. dakikada Adana Demirspor, Kevin Rodrigues'in harika golüyle takımını öne geçiren golü atıyor. 1-0

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16. dakikada HangiKredi Ümraniyespor takımında Antonio Mrsic faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Badou Ndiaye.

25. dakikada Metehan Mimaroğlu ile Tayyip Talha Sanuç arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Metehan Mimaroğlu.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Adana Demirspor takımı oyuna başlayacak.

42. dakikada sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Henry Onyekuru ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

45. dakikada Adana Demirspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Birkir Bjarnason tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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Maçın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ermir Lenjani ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

68. dakikada Younes Belhanda rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

80. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Younes Belhanda ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

85. dakikada HangiKredi Ümraniyespor takımı Yonathan Del Valle ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Yonathan Del Valle tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.