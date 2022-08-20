Burak Yılmaz'dan muhteşem bir gol daha: Tıkla izle

Burak Yılmaz, Hollanda Eredivisie ligi ekiplerinden Fortuna Sittard formasıyla çıktığı 3. maçında, SC Cambuur ağlarına kaydettiği golle şimdiden 2. golüne ulaştı. İşte 37 yaşındaki futbolcunun ceza sahası içinden kaydettiği harika gol...

Eski Milli Futbolcu Burak Yılmaz, Fortuna Sittard formasıyla birlikte Hollanda Eredivisie liginde çıktığı 3. maçında 2. golünü attı.

İşte Burak Yılmaz'ın SC Cambuur ağlarına kaydettiği gol:

👑 Burak Yilmaz doet het wéér voor @FortunaSittard! 🤩 #forcam pic.twitter.com/H10itrvfxy — ESPN NL (@ESPNnl) August 20, 2022

İlk golünü frikikten kaydetmişti

Burak Yılmaz, Hollanda Eredivise takımlarından Fortuna Sittard formasıyla 2 hafta önce Ajax'a karşı çıktığı ilk resmi maçında muhteşem bir frikik golü atmıştı. Tecrübeli golcünün attığı bu gol, kısa bir süre içerisinde sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve izlenme rekorları kırmıştı.

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