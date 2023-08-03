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Spor

ÖZET | Tirana-Beşiktaş: 0-2

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Tirana'yı 2-0 mağlup edip tur atladı. Tirana-Beşiktaş maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

23:07 . 3/08/2023 jeudi
Yeni Şafak
Tirana-Beşiktaş

Tirana-Beşiktaş

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Tirana ile deplasmanda karşılaştı. Temsilcimiz maçtan 2-0 galip ayrıldı. İlk maçı da 3-1 kazanan Beşiktaş tur atladı. Beşiktaş'ta 66. dakikada Masuaku kırmızı kart gördü.


Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıktığı turun ilk maçında Tirana'yı; Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'un kaydettiği gollerle 3-1 yenmişti.


Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla eşleşti.

Tirana-Beşiktaş maç özeti

8. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Gedson Fernandes’in şutunda top yandan auta çıktı.

10. dakikada Masuaku’nun sol kanattan köşe atışında ceza sahası içinde Aboubakar’ın kafa vuruşunda kaleci Selmani topu rahat bir şekilde kontrol etti.

38. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Gedson Fernandes’in şutunda savunmaya da çarpan top kornere çıktı.

45 7. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Muleka’nın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Onur Bulut’un gelişine vuruşunda kaleci Lika meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

54. dakikada sol kanattan Salih’in ortasında kale önünde Muleka’nın şutu auta gitti.

GOL

57. dakikada sağ kanattan Hadziahmetovic’in kullandığı köşe atışında ön direkte Salih’in kafayla arkaya gönderdiği topu Amartey kafayla ağlara gönderdi. 0-1

63. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Onur Bulut’un yerden şutunda top yandan dışarı gitti.

GOL

75. dakikada Tiranalı oyuncunun hatalı pasında ceza sahasında topla buluşan Aboubakar’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

#Beşiktaş
#Tirana
#UEFA Konferans Ligi
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