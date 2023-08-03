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Spor

Tirana'da olaylı maç: Taraftarlar arasında da gerginlik

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme rövanşında Arnavutluk ekibi Tirana ile oynayacağı maç meşale engeline takıldı.

21:13 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Tirana-Beşiktaş maçı olaylar nedeniyle başlayamadı

Tirana-Beşiktaş maçı olaylar nedeniyle başlayamadı

#Tirana
#Beşiktaş
#UEFA Konferans Ligi
2 saat önce
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