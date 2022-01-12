Samsunspor yıldız futbolcunun kardeşiyle sözleşme imzaladı

1. Lig kiplerinden Samsunspor, FC Viktoria 1889 Berlin forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolcay Ciğerci ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz son olarak FC Viktoria 1889 Berlin forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolcay Ciğerci ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.
- 174 maçta 50 gol
- Daha önce Wolfsburg, Hamburg, Greuther Fürth, Berliner AK 07, Altglienicke ve Viktoria Berlin formaları giyen 26 yaşındaki Tolcay Ciğerci, kariyerinde 174 maça çıktı ve 50 gol kaydetti. Ayrıca Ciğerci bu sezon 14 maçta, 7 gol ve 7 asistle oynadı.
HOŞ GELDİN TOLCAY CİĞERCİ 💪🔥
Kulübümüz son olarak FC Viktoria 1889 Berlin forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolcay Ciğerci ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. 🇦🇹 pic.twitter.com/wYjVrB7H07
HOŞ GELDİN TOLCAY CİĞERCİ 💪🔥