Torrent'ten keskin neşter

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takım içerisinde köklü değişiklikler yapmayı planlıyor.
Galatasaray’ın başında çıktığı maçlarda henüz galibiyet yüzü göremeyen İspanyol çalıştırıcı, 4 karşılaşmada 3 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı. Üst üste puan kayıpları yaşayan sarı-kırmızılıları düzlüğe çıkartmak isteyen Torrent, takım içerisinde radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
58 yaşındaki teknik adamın takım içerisinde disiplinsiz tavırlar sergileyen isimlerden rahatsız olduğu ve bu konuda bazı adımlar atacağı öğrenildi. İspanyol teknik adam ayrıca getireceği yeni kurallarla futbolcuları disipline etmeye çalışacak.
Alpaslan çıldırttı
Alanyaspor maçının kadrosunda yer almayan Alpaslan Öztürk’ün Torrent’in kararıyla tribüne gönderildiği öğrenildi. Antalya kampının tamamında takımla birlikte çalışan tecrübeli futbolcunun disiplinsiz tavırları sebebiyle kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.
Kampın son gününde futbolcularla bir toplantı yapan İspanyol çalıştırıcı, Alanyaspor’un artılarını ve eksilerini anlatmaya çalıştı. Taktik toplantısını dinlemeyen ve toplantı sırasında disiplinsiz tavırlar sergileyen Alpaslan’ı dışarı çıkaran Torrent, tecrübeli defans oyuncusunu Alanyaspor maçı kadrosuna da almadı.
Yönetime rapor verecek
Takımdaki disiplinsiz tavırlardan rahatsız olan Torrent, Başkan Burak Elmas’a bu konuda rapor verecek. Bu toplantı sonrası takım içerisinde radikal kararlar alınabileceği öğrenildi.
Torrent’in yönetime sunacağı rapor doğrultusunda disiplin problemi yaşayan bazı isimlerin kadro dışı kalabileceği iddia edildi.