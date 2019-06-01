UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Tottenham-Liverpool: 0-2

Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek kupanının sahibi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Liverpool, 6. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu.

Liverpool, 6. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu.

Madrid'deki dev mücadelede Liverpool, Tottenham'ı 2-0 yendi ve mutlu sona ulaştı. Liverpool'a kupayı getiren goller ise 2. dakikada Salah ve 87. dakikada Origi'den geldi.

Maça müthiş başlayan Liverpool, henüz 28. saniyede penaltı kazandı. Mane'nin ortaladığı topu Sissoko elle kesince hakem Skomina beyaz noktayı gösterdi. Atışın başına geçen Salah da net bir vuruşla Liverpool'u öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda da oyunun kontrolünü elinde tutan Liverpool, özellikle önde yaptığı baskıyla Tottenham'ı kalesine yaklaştırmadı.

Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçilen ilk yarının ardından 2. yarıda vites yükselten bir Tottenham vardı. Jurgen Klopp, 58'de Origi ve 62'de Milner'ı oyuna sürerek baskıyı kırmak isterken, Pochettino da Eric Dier, Lucas Moura ve Llorente ile gol için hamlesini yaptı. Son dakikalarda beraberlik golüne çok yaklaşan Tottenham'a kaleci Alisson geçit vermezken, 87'de Origi'nin golüyle kupanın sahibi Liverpool oldu.

  • Böylece Liverpool, tarihinde 6. kez Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürürken, 3. finaline çıkan Jurgen Klopp da ilk kez bu başarıyı yakaladı.

Tottenham 0-2 Liverpool (Geniş özet ve goller)
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Tottenham 0-2 Liverpool (Geniş özet ve goller)

Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile Liverpool karşı karşıya geldi. Liverpool maça adeta 1-0 önde başladı. Maçın daha 26. saniyesinde Liverpool penaltı kazandı ve Mısrlı yıldız Muhammed Salah penaltıyı gole çevirdi 0-1. Maçın kalan kısmında iki takım da buldukları pozisyonları değerlendiremedi ve ilk yarı Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda iki takım da bulduğu fırsatları değerlendiremezken 87. dakikada Origi sahneye çıkarak skoru 2-0'a taşıdı ve kupayı kazanma adına takımına büyük bir katkı sağladı. Maçta başka gol olmayınca Liverpool Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. İşte dev maçın geniş özeti ve golleri.

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