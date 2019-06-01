Tottenham-Liverpool: 0-2

Madrid'deki dev mücadelede Liverpool, Tottenham'ı 2-0 yendi ve mutlu sona ulaştı. Liverpool'a kupayı getiren goller ise 2. dakikada Salah ve 87. dakikada Origi'den geldi.

Maça müthiş başlayan Liverpool, henüz 28. saniyede penaltı kazandı. Mane'nin ortaladığı topu Sissoko elle kesince hakem Skomina beyaz noktayı gösterdi. Atışın başına geçen Salah da net bir vuruşla Liverpool'u öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda da oyunun kontrolünü elinde tutan Liverpool, özellikle önde yaptığı baskıyla Tottenham'ı kalesine yaklaştırmadı.

#MuhammedSalah, #PaoloMaldini'nin 2005'te #Milan formasıyla #Liverpool filelerine 50. saniyede gönderdiği golden sonra #ŞampiyonlarLigi finallerinin en erken golünü kaydetti.#UCLFinal

(@OptaCan) pic.twitter.com/q2FDHXqkSM — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 1, 2019

Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçilen ilk yarının ardından 2. yarıda vites yükselten bir Tottenham vardı. Jurgen Klopp, 58'de Origi ve 62'de Milner'ı oyuna sürerek baskıyı kırmak isterken, Pochettino da Eric Dier, Lucas Moura ve Llorente ile gol için hamlesini yaptı. Son dakikalarda beraberlik golüne çok yaklaşan Tottenham'a kaleci Alisson geçit vermezken, 87'de Origi'nin golüyle kupanın sahibi Liverpool oldu.

Böylece Liverpool, tarihinde 6. kez Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürürken, 3. finaline çıkan Jurgen Klopp da ilk kez bu başarıyı yakaladı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. pic.twitter.com/eiA6ihAZON — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 1, 2019