Tottenham Ndombele'nin sözleşmesini feshetti

Tottenham Hotspur, kulüp tarihinin en pahalı transferi unvanını taşıyan Tanguy Ndombele'yi 2019 yılında Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'dan 62 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. İngiliz ekibinden yapılan açıklama ile Ndombele'nin sözleşmesinin fesh edildiği açıklandı. Tottenham Hotspur, 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuna bugüne kadarki emekleri için teşekkür etti ve kariyerinde başarı diledi.