Tottenham yeni kalecisini duyurdu

Tottenham Kulübü, 21 yaşındaki Çek file bekçisi Antonin Kinsky'le 2031 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında transferin 12,5 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

Geçmiş yıllarda ülkesinin Vyskov ve Pardubice ekiplerinde kiralık olarak görev yapan genç kaleci, bu sezon Slavia Prag kalesini devraldı.