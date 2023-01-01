Yaşanan bu olayın ardından güvenlik görevlileri ve kolluk kuvvetleri taraftarı dışarıya çıkartmıştı. Tottenham'dan da bu taraftar için bir açıklama geldi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugünkü maçın sonunda Arsenal kalecisi Aaron Ramsdale'e saldırmaya çalışan bir taraftarın davranışı karşısında dehşete düştük. Hiçbir şekilde şiddetin futbolda yeri yoktur. Kulüp, taraftarı tanımlamak için TV görüntülerini gözden geçirdi ve Tottenham Hotspur Stadyumu'ndan derhal yasaklanması da dahil olmak üzere mümkün olan en güçlü eylemi gerçekleştirmek için kolluk kuvvetleri, Arsenal ve Aaron Ramsdale ile birlikte çalışacak" ifadeleri kullanıldı.