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Spor
Kendi taraftarına men cezası
Dün akşam Premier Lig'de Arsenal, Tottenham'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bir taraftar Arsenal kalecisine saldırdı. Saldırgan taraftar hakkında Tottenham'dan men açıklaması geldi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
14:16 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Premier Lig yönetiminden gelecek ceza merakla bekleniyor.

Premier Lig yönetiminden gelecek ceza merakla bekleniyor.

Premier Lig'de Londra derbisinde Arsenal, deplasmanda Tottenham'ı Lloris'in kendi kalesine, Odegaard 2-0 mağlup etti.


Maçın ardından ise saha karıştı. Bir Tottenham taraftarı kale arkasından sahaya girerek Arsenal kalecisi Aaron Ramsdale'a saldırdı.


Tottenham'dan men

Yaşanan bu olayın ardından güvenlik görevlileri ve kolluk kuvvetleri taraftarı dışarıya çıkartmıştı. Tottenham'dan da bu taraftar için bir açıklama geldi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugünkü maçın sonunda Arsenal kalecisi Aaron Ramsdale'e saldırmaya çalışan bir taraftarın davranışı karşısında dehşete düştük. Hiçbir şekilde şiddetin futbolda yeri yoktur. Kulüp, taraftarı tanımlamak için TV görüntülerini gözden geçirdi ve Tottenham Hotspur Stadyumu'ndan derhal yasaklanması da dahil olmak üzere mümkün olan en güçlü eylemi gerçekleştirmek için kolluk kuvvetleri, Arsenal ve Aaron Ramsdale ile birlikte çalışacak" ifadeleri kullanıldı.



#Arsenal
#Tottenham
#Premier Lig
#Taraftar
2 gün önce
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Kendi taraftarına men cezası
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