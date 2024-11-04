Tottenham'ın hocası Postecoglou'ndan Galatasaray açıklaması

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak. Maçla ilgili konuşan Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, dikkat çeken ifadeler kullandı.
İngiltere Premier Lig'de Tottenham, geriye düştüğü maçta Aston Villa'yı 4-1 yendi. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri Brennan Johnson, Dominic Solanke (2) ve James Maddison kaydetti.
Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray maçına değindi.
Postecoglou, "Geçtiğimiz hafta veya bugüne takılı kalmıyoruz. İleriye bakıyoruz. Bu hafta Avrupa Ligi'nde çok büyük bir maçımız var. Zorlu, heyecan verici bir maç." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'la oynayacakları maça ilişkin ayrıca Postecoglou şunları kaydetti, "Toparlanmalı ve yeniden başlamalıyız. Oyuncuların bu maçtan keyif alacağına eminin, büyük bir Avrupa maçı gibi hissettirecek."