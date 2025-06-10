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Tottenham’ın yıldızı Galatasaray forması giydi

Tottenham’ın yıldızı Galatasaray forması giydi

23:5710/06/2025, Salı
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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James Maddison, Galatasaray forması giydi
James Maddison, Galatasaray forması giydi

Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'un yıldız oyuncusu James Maddison, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Maddison, kişisel hesabında Galatasaray formasıyla verdiği bir pozu paylaştı.

Paylaşımda dikkat çeken detay ise, formanın sırtında Galatasaray’ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens’e ait 10 numaranın yer alması oldu. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğraf, sosyal medyada gündem haline geldi.


28 yaşındaki İngiliz futbolcu, 2024-2025 sezonunda Tottenham formasıyla 45 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 gol atan Maddison, 11 de asist üreterek takımına önemli katkılarda bulundu.


Galatasaray formasıyla verdiği bu poz, transfer iddialarını da beraberinde getirirken, Maddison’ın paylaşımı "jest mi, mesaj mı?" sorularını akıllara getirdi.

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