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Spor

Trabzonspor 0-1 Rapid Wien (MAÇ ÖZETİ)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda sahasında Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu ve tur şansını Avusturya'ya bıraktı. Rapid Wien'in golünü 68. dakikada Grgic kaydetti. Trabzonspor-Rapid Wien maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi
21:45 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:58 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Trabzonspor-Rapid Wien maçından bir kare
Trabzonspor-Rapid Wien maçından bir kare

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor sahasında, Avusturya temsilcisi Rapid Wien'i konuk etti. Mücadeleyi misafir ekip 1-0 kazandı.


Rapid Wien'e galibiyeti getiren golü 8. dakikada Grgic kaydetti.


Trabzonspor-Rapid Wien maç özeti

5. dakikada Eren Elmalı'nın hatalı pasında ceza yayına sokulan Burgstaller'in Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, top yandan auta çıktı.


24. dakikada gelişen konuk takım atağında ceza yayı kenarından Jansson'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üstten kornere gönderdi.


32. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Denswil'in kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.


38. dakikada Ozan Tufan'ın uzak mesafeden kullandığı serbest atışta kaleci Hedl, yerden sekerek sağ tarafına doğru gelen topu yatarak kontrol etti.


41. dakikada Burgstaller'in ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu


Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.


67. dakikada konuk takım golü buldu. Sol taraftan kullanılan kornerde savunmanın arkasında Burgstaller'in şutunda, yakın mesafede Grgic'in kafayla dokunduğu top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluştu: 0-1


70. dakikada Mendy'in penaltı noktasının gerisinden şutunda, kaleci Hedl topu kontrol etti.


73. dakikada ceza alanı sol tarafında rakiplerinden sıyrılan Trezeguet'in sert şutunda, kaleci Hedl güçlükle topu çeldi.


74. dakikada Seidl ile verkaç yaparak savunmanın arkasında topla buluşan Burgstaller'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa müdahale ederek büyük bir tehlikeyi önledi.


80. dakikada Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı sol çaprazında Trezeguet'in şutunda, top direğin yanından auta çıktı.


83. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, kaleci Hedl topu iki hamlede kontrol etti.


Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.


Trabzonspor-Rapid Wien 0-1 maç özeti izle



Trabzonspor 0-1 Rapid Wien golü izle




#Trabzonspor
#Rapid Wien
#UEFA Avrupa Ligi
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