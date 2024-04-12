Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor sahasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Menig kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor 52 puanda kalırken, Sivasspor ise 44 puana yükseldi. Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'un konuğu olacak. Sivasspor ise evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.