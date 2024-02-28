Trabzonspor yarı finalde.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
Bordo-mavililer bu sonuçla birlikte yarı finale yükseldi.
Galibiyeti getiren golü 57. dakikada Edin Visca kaydetti.
Trabzonspor'un yarı finalde Galatasaray - Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI
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2 saat önce