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Spor

Trabzonspor sahasında Başakşehir'i mağlup ederek yarı finale yükseldi |ÖZET

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Galibiyeti getiren golü 57. dakikada Edin Visca kaydetti. Trabzonspor - Başakşehir maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi
19:29 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 19:37 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Trabzonspor yarı finalde.
Trabzonspor yarı finalde.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.


Bordo-mavililer bu sonuçla birlikte yarı finale yükseldi.


Galibiyeti getiren golü 57. dakikada Edin Visca kaydetti.

Trabzonspor'un yarı finalde Galatasaray - Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.


TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU


TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

Trabzonspor - Başakşehir maçının özetini izlemek için

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI




#Türkiye Kupası
#Trabzonspor
#Başakşehir
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