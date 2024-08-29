Trabzonspor Avrupa'ya veda etti.
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre ekibi St. Gallen'i ağırladı.
0-0 biten maçın rövanşında karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda da skor değişmezken maç penaltılara gitti.
Bordo-mavililer, penaltılar sonucunda rakibine 5-4 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN
TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN
TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇ SONUCU
TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇ SONUCU
KONFERANS LİGİ PLAY-OFF SONUÇLARI
KONFERANS LİGİ PLAY-OFF SONUÇLARI
#Trabzonspor
#St. Gallen
#UEFA Konferans Ligi
1 saat önce