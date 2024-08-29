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Spor

Trabzonspor play-off turunda St. Gallen'e penaltılarda elendi |ÖZET

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında St. Gallen'e penaltılar sonucunda 5-4 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor-St.Gallen maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

22:51 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:04 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Trabzonspor Avrupa'ya veda etti.
Trabzonspor Avrupa'ya veda etti.

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre ekibi St. Gallen'i ağırladı.


0-0 biten maçın rövanşında karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda da skor değişmezken maç penaltılara gitti.


Bordo-mavililer, penaltılar sonucunda rakibine 5-4 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.


TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN


TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇ SONUCU


KONFERANS LİGİ PLAY-OFF SONUÇLARI


#Trabzonspor
#St. Gallen
#UEFA Konferans Ligi
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