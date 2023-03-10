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Spor

Trabzonspor Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, teknik sorumlu Orhan Ak yönetiminde pazar günü oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:06 . 10/03/2023 Cuma
DHA
Abdülkadir Ömür, bu sezon 32 maçta 1 gol 2 asistle oynadı.

Abdülkadir Ömür, bu sezon 32 maçta 1 gol 2 asistle oynadı.

Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor’u konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor, 12 Mart Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik sorumlu Orhan Ak yönetiminde saat 11.00’de çalışan bordo mavililer, antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve 5’e 2 çalışma yaptı.


Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Bakasetas, Trezeguet, Dorukhan ve Denswil idmana çıkmazken, U19 takımı oyuncularından Emirhan Zaman ve Mustafa Pınarcı A takımla birlikte çalıştı.

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla tamamlayacak.




#Trabzonspor
#Süper Lig
#Adana Demirspor
38 dakika önce
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Trabzonspor Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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