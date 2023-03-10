Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor’u konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor, 12 Mart Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik sorumlu Orhan Ak yönetiminde saat 11.00’de çalışan bordo mavililer, antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve 5’e 2 çalışma yaptı.

Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Bakasetas, Trezeguet, Dorukhan ve Denswil idmana çıkmazken, U19 takımı oyuncularından Emirhan Zaman ve Mustafa Pınarcı A takımla birlikte çalıştı.