Trabzonspor-Basel: 2-2
UEFA AVRUPA LİGİ

Trabzonspor-Basel: 2-2

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor sahasında Basel ile 2-2 berabere kaldı. Bordo mavililer bu sonuçla gruptaki ilk puanını elde etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdülkadir Parmak attığı muhteşem golle Basel karşısında beraberliği sağlamıştı.

Abdülkadir Parmak attığı muhteşem golle Basel karşısında beraberliği sağlamıştı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta karşılaşmasında temsilcimiz Trabzonspor sahasında İsviçre ekibi Basel ile 2-2 berabere kaldı. Bordo mavililer ikinci hafta itibarıyla grubunda 1 puanla 3. sırada yer aldı.

Ünal Karaman'ın tercihleri

  • Trabzonspor'da, geride kalan hafta Süper Lig'de 4-1 kazanılan Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre 4 oyuncu değişikliği yapıldı. Ünal Karaman Basel karşısında Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Campi, Novak, Obi Mikel, Doğan, A. Parmak, Avdijaj, Sörloth ve Sturridge'e ilk 11'de şans verirken İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, ilk kez 11'de görev yaptı.

Karşılaşmanın önemli anları

Karşılaşmanın ilk yarısının 20. dakikasında konuk ekip Basel, Sivan Widmer'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Bordo Mavililerin bu gole cevabı 26. dakikada geldi. Abdulkadir Parmak duran topta topu ağlarla buluştururken UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin en güzel gollerinden birine imza attı ve ilk 45 dakikalık bölüm 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.

İkinci yarıda Trabzonspor oyunu tamamen kontrol altında tuttu. Bordo Mavililer 78. dakikada Jose Sosa'nın golüyle karşılaşmada 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Basel'in bu gole cevabı ise 80. dakikada Noah Okafor'dan geldi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor sahadan bir puanla ayrıldı.

Sturridge'ten Abdülkadir Parmak'a şut tavsiyesi
Sturridge'ten Abdülkadir Parmak'a şut tavsiyesi

Trabzonspor'un Basel maçında attığı beraberlik golü öncesinde Abdülkadir Parmak ve Daniel Sturridge'in kendi aralarında yaptıkları konuşma ilgi çekti.Duran top organizasyonunda Abdülkadir Parmak'ın yanına gelerek bir şeyler söyleyen Sturridge sonrasında ceza sahası yayına gitti. Abdülkadir Parmak'ın orta yapması beklenirken milli futbolcu direkt kaleye bir vuruş gerçekleştirdi ve takımının beraberlik golünü attı.Maçın spikeri Yalçın Çetin de golden sonra Sturridge'in Abdülkadir Parmak ile yaptığı konuşmaya dikkat çekti. İngiliz yıldızın milli futbolcuya kalecinin duruşunu işaret ettiği ve direkt kaleyi düşünebileceğini söylediği belirtildi.PARMAK ATTI pic.twitter.com/87z8yDkJ8T&mdash; GOLALOOOOO (@golalooooo) 3 Ekim 2019

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