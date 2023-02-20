Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında karşılaştığı rakibi Basel ile 23 Şubat’ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00’da idman yapan bordo mavililer, dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5’e 2 çalışması yaptı. Çift kale maç ile devam eden antrenman şut çalışmasıyla tamamlandı. Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.