Ahmet Ağaoğlu Ali Koç'un sözlerine cevap verdi

Dünya Kupası arasında Trabzonspor, hazırlıklarını Antalya Belek'te yaptığı kampta sürdürüyor. Dün oynanan hazırlık maçında Hull City ile 1-1 berabere kaldı. Diğer taraftan Başkan Ahmet Ağaoğlu da soruları yanıtladı.

Ahmet Ağaoğlu: "Eğer geriye dönük olarak konuşacak olursak..."

Başkan Ağaoğlu, şampiyon olarak tamamladıkları geçen sezonla ilgili sürekli olarak kendileriyle alakalı bir algı yaratılmaya çalışıldığını belirterek, "Hiçbir şekilde bu söylemlere Türk futbolunun selameti açısından cevap vermedik. Sadece Fenerbahçe ile değil 2 yıllık süreç içerisinde hiçbir kulübümüzle alakalı açıklama yapmadık. Tam aksine sürekli olarak rakiplerimize saygı duyduğumuzu, futbolun ancak rekabet ortamı içinde gelişeceğini ifade ettik. Eğer geriye dönük olarak konuşacak olursak, 1996, 2004, 2005 ve 2011 sezonları hafızalardan silinmiş değil. İki metre ofsayttan gol kararı verip sadece maçın değil ligin şampiyonunu belirleyen, 1,5 metre ofsayt gole 'Neden bayrak kaldırmadın?' diye sorulduğu zaman, 'O anda gözüme kar tanesi kaçmıştı, göremedim.' diyen hakemlerin kime hizmet ettiklerini futbol ailesi henüz unutmadı. Gelmiş olduğumuz noktada ileriye dönük olarak kulüpleri yöneten bizlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Futbol camiası olarak özellikle taraftar noktasında heyecanı yüksek bir yapımız var. Ağzımızdan çıkan ifadelerin taraftarı tahrik edici değil sakinleştirici ve futbolun güzelliklerini görmeye, yaşamaya yönlendirici olması lazım" ifadelerini kullandı.

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"En ufak bir kuşkum dahi yok!"

Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarının geçen sezon içerisinde ve sonrasında şampiyonluk kutlamalarıyla örnek olduğunu kaydederek, "Trabzonspor taraftarı özellikle şampiyonluk kutlamalarında coşkulu, bir o kadar da sağduyulu davrandı. Hiçbir şekilde bir provokasyona neden olacak davranışların içerisinde bulunmadı. Tüm dünyanın da takdir ettiği örnek bir davranış sergileyerek yıllardır Trabzonspor taraftarı üzerinde yaratılmaya çalışılan art niyetli algıların da ortadan kalkmasında önemli bir rol oynadı. Aynı tutum ve davranışları devam ettireceklerinden de en ufak bir kuşkum dahi yok. Biz geçen sene şampiyonluğu bir bütün halinde, birlikte, yan yana mücadele vererek kazandık. Tabii ki burada en önemli pay, saha dışında tribünde desteğini takımdan hiçbir zaman eksik etmeyen taraftarlarımızındır. Fenerbahçe maçı ve sezonun devamında da taraftarlarımızın takımımızın itici gücü olmaya devam etmesi, en önemli avantajımız olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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"Naklen yayın gelirleri azaldı"

Ağaoğlu, Türk futbolunun finansal anlamda çok ciddi irtifalar kaybettiğine dikkat çekerek, "Yönetime geldiğimiz 2018 yılında kulüplerin naklen yayından elde etmiş olduğu gelir 465 milyon dolarken, 2021-2022 sezonunda 218 milyon dolar, 2022-2023 sezonunda 115 milyon dolar seviyesine gerilediğini görüyoruz. Bunun da anlamı şu, 2019 yılında 3 puan karşılığı 800 bin dolar gelir elde ederken bugün bu rakam 130 bin dolara düşmüş durumda. Bir deplasman beraberliği durumunda elde edeceğiniz gelir ancak o deplasmanın giderlerini karşılıyor. Özetle ekonomik anlamda, gelirlerin yüzde 80 azaldığı süreçte pek çok kulübümüzün ocak ve şubat ayını finansal anlamda çıkarması mümkün gözükmüyor. Trabzonspor olarak sadece 2021-2022 yılında 330 milyon lira, eski dönem kredi borçları faizi, eski dönemden yapılandırılmış vergi ödemesi gerçekleştirdik. Pandemi süreci ve devamında ciddi şekilde azalan gelirler, zorunlu olarak kulübümüzü ve kulüplerimizi farklı bir ekonomik strateji uygulanması zorunda bırakmıştır" dedi.

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Bu sıkıntıların olumsuz etkilerinden kurtulmanın önemli yollarından birisinin de oyuncu yetiştirip geliştirmekten geçtiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Altyapı konusu sadece Trabzonspor için değil, ülke genelinde de ciddi olarak üzerinde durulması gereken bir konu. Bu aynı zamanda, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da en büyük hassasiyetlerinden birisi. Kulüpler olarak kendisiyle her görüşmemizde bize bunu çok net olarak ifade ediyor. Ancak kulüpler olarak uygulamalarımız da orada kendisine vermiş olduğumuz sözlerle pek örtüşmüyor. Son 10-15 yıl içerisinde ülkede 36 modern stadyum inşa edilerek bakanlık tarafından kulüplerin kullanımına tahsis edildi. Bu arada sayısını hatırlamayacağım kadar çim saha, spor salonları ve spor tesisleri hizmete sunuldu. Şimdi bütün bu altyapıya sahip olduğumuz noktada Süper Lig kulüplerimizin ilk 11'inde altyapıdan yetiştirdiği oyuncuların oranı yüzde 5" değerlendirmesinde bulundu.

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"Herhangi bir girişimimiz yok"

Bordo-mavili kulübün başkanı, ara transferde takıma katkı yapılıp yapılmayacağı konusunda, "Transferle alakalı pek çok şey yazılıp çiziliyor ama ara transfer dönemi için herhangi bir girişimimiz yok. Bunu net olarak ifade edebilirim. Ancak kadrodan ayrılan oyuncular olursa, ihtiyaç duyulduğu takdirde, ayrılan oyuncuların yerine takviye yapılabilir ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil" şeklinde konuştu.

"Uyum sorunu yaşandığı gerçeğini de göz ardı edemeyiz"

Sezon başı transfer dönemi hakkında da konuşan Başkan Ağaoğlu, "Transferlerimizin de önemli bir bölümü 2. kamp döneminin ortasına ya da ancak sonuna yetiştiği için burada bir uyum sorunu yaşandığı gerçeğini de göz ardı edemeyiz. Transferler daha erken yapılamaz mıydı? Şüphesiz ki yapılabilirdi ancak bu kalibredeki oyuncuları transferin açıldığı haftalarda hem kendilerinin hem kulüplerinin talep etmiş oldukları maliyetlerle kadromuza katmamız mümkün değildi. Dorukhan, Visca, Peres, Serkan Asan gibi oyuncularımızın uzun süreli sakatlıkları oldu. Buna zaman zaman başka sakatlıklar da eklendi. Süper Kupa maçıyla başlayan ve Avrupa kupalarıyla birlikte çok alışık olmadığımız, yoğun bir süreç geçirdik" ifadelerini kullandı.

"Yarışın içindeyiz"

Dünya Kupası maçları nedeniyle ilk kez liglere kasım ayında büyük bir ara verildiğini dile getiren Ağaoğlu, "Dünya futbolu ilk kez böyle bir uygulama ile karşılaşıyor. Daha liglerin 14. haftası oynanırken Dünya Kupası nedeniyle verilen 45 günlük aranın takımlar ve oyuncular üzerinde nasıl bir etki yaratacağını, ligler başladıktan sonra göreceğiz. Ancak şu anda verimli bir kamp dönemi geçirdiğimize inanıyorum. Ligler yeniden başladığı zaman, yarışın yeniden başlayacağını düşünüyorum" dedi.

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Ağaoğlu, oynadıkları 13 haftada yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen yarış içinde yer aldıklarını belirterek, "Zirve ile aramızda fazla bir puan farkının olmaması, Trabzonspor'u yarışın içerisinde gösteriyor. Şampiyonlukta en az diğer rakiplerimiz kadar söz sahibiyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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