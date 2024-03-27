Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: 'Artık deniz bitti'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Dergisindeki yazısında, ekonomik istikrar ve sportif başarı konularında asla taviz vermeyeceklerini söyledi. En büyük hayalinin borçsuz ve kendi kaynaklarıyla sürekli büyüyen, gelişen ve başarıdan başarıya koşan bir Trabzonspor olduğunu dile getiren Doğan, “Elbette yılların getirdiği sorunları bugünden yarına çözmek mümkün değil. Bizler, çözüm ve başarmak için buradayız” diye konuştu.





"Artık deniz bitti"

Kulüplerin yaşadığı ekonomik sorunlara değinen Doğan şöyle konuştu:





“Çünkü artık deniz bitti! Kulüplerin gelirleri yarı yarıya düştü. Başta pandemi dönemi, ardından dövizde yaşanan aşırı yükselme borçların kat be kat artmasına yol açtı. Buradan çıkışın yolu; yeni gelir kaynakları için projeler üretmek, doğru transfer politikası ve sponsorluklardır. Ne forma ne mağazalarımızdaki ürün, ne de kombine ve bilet satışları yaraya merhem olmuyor artık. Bu güzide kulübün başkanı olarak en büyük hayalim, borçsuz ve kendi kaynaklarıyla sürekli büyüyen, gelişen ve başarıdan başarıya koşan bir Trabzonspor’dur. Bu hayalin peşinde giderken bugüne kadar önemli adımlar attık. Devamını da getirmek zorundayız.”





"Ekonomik başarı olmadan sportif başarıyı asla yakalayamayız"

Ekonomik başarı olmadan sportif başarının yakalanamayacağına vurgu yapan Doğan, “Ülkemizde sportif başarı sürekli gerilerken, kulüplerin borçları da artmıştır. Yani başarı yok ama borçlar artıyor! İşte bu ters orantı herkesi uçurumun kenarına getirmiştir. Biz, bugün, buradan dönmenin mücadelesini veriyoruz. Evet sıkıntılı olacak ama inanıyorum ki olacak ve düzlüğe çıkacağız. Sportif başarı için üretmek zorundayız. Amacımız tek başına altyapımızdan A Takıma çıkacak oyuncu sayısını artırmak değildir. Bu sayıyı artırırken kaliteyi de yükseltmek durumundayız. Daha büyük hatalar yapmamak için gelecek vaat eden gençlerimizi geliştirmeliyiz. Yukarıda da bahsettiğim gibi doğru transfer politikası uygulamalıyız. Elbette yılların getirdiği sorunları bugünden yarına çözmek mümkün değil. Bizler, çözüm ve başarmak için buradayız. Trabzonspor’umuzu hak ettiği günlere kavuşturmanın, en büyük idealimiz olduğunu bilinmesini isterim” ifadelerinde bulundu.



















