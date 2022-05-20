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Trabzonspor Christian Benteke'nin peşinde

Sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı. Bordo-mavili takımın, Christian Benteke ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Christian Bentekenin peşinde
Christian Benteke

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmeye hazırlanan Trabzonspor, uluslararası platformda başarıyı getirecek bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı. Transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, golcü transferini gündemine aldı.

Trabzonspor Christian Benteke'nin peşinde

Konuyla ilgili Belçika basınından da flaş bir iddia geldi. Bordo- mavililerin, dünyaca ünlü golcü Christian Benteke’yi kadrosuna katmak istediği belirtildi. 31 yaşındaki golcü oyuncunun İngiltere Premier Ligi takımlarından Crystal Palace’tan bu yaz ayrılacağı belirtildi.

Trabzonspor daha önde

Benteke için Belçika ekibi Standard Liege ile yarışan Trabzonspor’un transferde önde olduğu yazıldı. 1.90 boyundaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında bitecek.

  • Belçikalı oyuncu, bu sezon Crystal Palace formasını 30 kez giyerken, 4 gol ve 1 asistle oynadı. Belçika Milli Takımı ile de 45 karşılaşmaya çıkan Benteke, 18 gol kaydetti.

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