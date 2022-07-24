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Trabzonspor Empoli ile karşılaşacak

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor. Bordo-mavili takım, Empoli ile yarın hazırlık maçı yapacak.

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Haber Merkezi AA
Trabzonspor Empoli ile karşılaşacak
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Bad Haring bölgesinde günün ilk antrenmanını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan antrenmana katılmadı. Torino ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Eren Elmalı'nın ise çalışmada yer aldığı öğrenildi.

Yarın rakip Empoli

Trabzonspor, Avusturya kampında ikinci ve son hazırlık maçında yarın İtalya'nın Empoli takımı ile karşılaşacak.

  • Bordo-mavili takımın kamp yaptığı otele yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kitzbühel kasabasında oynanacak karşılaşma, TSİ ile 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.

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