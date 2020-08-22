Trabzonspor, Flavio Medeiros da Silva ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor, Brezilya'nın EC Bahia takımında forma giyen Flavio Medeiros da Silva ile 4 yıllık anlaşma yaptığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva’nın, kulübümüze transferi konusunda Brezilya’nın EC Bahia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Flavio Medeiros da Silva ile 4 yıllık anlaşma yapılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Ne kadar kazanacak?

Bordo mavililerin bonservisi için 1.2 milyon euro ödediği Brezilyalı futbolcuya yıllık 750 bin euro verecek.

Flavio kimdir?