Trabzonspor Fode Koita transferini açıkladı

Yeni sezon öncesi kadrosunu Gervinho, Bruno Perez ve Marek Hamsik'le güçlendiren Trabzonspor, Fode Koita'yı da kadrosuna kattı.

Bordo-mavililerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 30 yaşındaki santrforun mali detaylarıyla ilgili bilgi verdi.

Trabzonspor Kulübünden trasfere ilişkin yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 1.100.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.150.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 333.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %7’si ödenecektir" denildi.

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Koita, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 13 maçta 4 gol kaydetmişti.

#TrabzonsporBangaly Fode Koita Transferi Hakkında.https://t.co/phk56jZx9s pic.twitter.com/fm64X5zKDC

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