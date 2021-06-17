Spor Trabzonspor Fode Koita transferini açıkladı
TRANSFER

Trabzonspor Fode Koita transferini açıkladı

Bordo-mavili kulüp, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren golcü oyuncu Fode Koita ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Fode Koita transferini açıkladı
Kasımpaşa formasıyla toplamda 112 maça çıktı ve 31 gol attı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu Gervinho, Bruno Perez ve Marek Hamsik'le güçlendiren Trabzonspor, Fode Koita'yı da kadrosuna kattı.

Bordo-mavililerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 30 yaşındaki santrforun mali detaylarıyla ilgili bilgi verdi.

Trabzonspor Kulübünden trasfere ilişkin yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

  • 2021-2022 futbol sezonu için 1.100.000.-Eur garanti ücret,
  • 2022-2023 futbol sezonu için 1.150.000.-Eur garanti ücret,
  • 2023-2024 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
  • Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 333.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
  • Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %7’si ödenecektir" denildi.

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Koita, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 13 maçta 4 gol kaydetmişti.

#TrabzonsporBangaly Fode Koita Transferi Hakkında.https://t.co/phk56jZx9s pic.twitter.com/fm64X5zKDC

Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftarlara müjde: Transferler devam edecek
SPOR
Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftarlara müjde: Transferler devam edecek
Abone Ol Google News
Tablo güncellendi

Tablo güncellendi

​İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı.
Hollanda lider çıkıyor

Hollanda lider çıkıyor

​Dumfries rekor kırdı, Portakallar üst tura yükselmeyi başardı.
Kendisi hafif etkisi ağır: Alpagu test atışını başarıyla gerçekleştirdi

​47 bin kişilik aşı ordusu dünyada ilk sırada.
Müthiş maçta kazanan Belçika

Müthiş maçta kazanan Belçika

En çekişmeli maça De Bruyne damga vurdu.

​ABD'den S-400 açıklaması geldi.
Futbol hayatı bitti!

Futbol hayatı bitti!

​Prof. Dr. Mustafa Yıldız'dan çarpıcı açıklamalar.

​Bahçeli'den HDP saldırısı ile ilgili açıklama.

Bakanlık güncel tabloyu açıkladı.

Rekora yelken açtı

Rekora yelken açtı

Türkiye'nin dört denizini tek başına aşacak.

​Erdoğan 'Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi'nin ardından konuştu.
Balıkçı teknesine gemi çarptı

Balıkçı teknesine gemi çarptı

​Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında facia: İki kişi hayatını kaybetti

​TBMM Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasıyla ilgili açıklama

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.