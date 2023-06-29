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Spor

Trabzonspor gaza bastı

Yeni sezona kadrosunu takviye ederek girmek isteyen ve Yunan ön libero Dimitrios Kourbelis'i resmen kadrosuna katan Trabzonspor, İspanyol stoper Joaquin Fernandez Moreno'yu da dün Türkiye'ye getirdi. Bordo mavililer, sol kanat Mislav Orsic ile anlaşma sağlarken, golcü Bruno Petkovic için de geri sayıma geçti.

Ali Kemal Yazıcı
10:43 . 29/06/2023 Thursday
Yeni Şafak
Mislav Orsic-Bruno Petkovic

Mislav Orsic-Bruno Petkovic

Trabzonspor'da gelecek sezon adına transfer çalışmaları hız kazandı. Yunan ön libero Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna katan bordo-mavililer, İspanyol ekibi Real Vallodolid ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde olan İspanyol stoper Joaquin Fernandez Moreno'nun transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi ve bu futbolcuyu dün Türkiye'ye getirdi.


Karadeniz ekibi, uzun süredir peşinde olduğu Mislav Orsic ve kulübü Southampton ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavili takımın, görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği 30 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Hırvat yıldızın transferi için Southampton'a 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği vurgulandı, Orsic geride kalan sezonda Southampton formasını 5 maçta giydi ve herhangi bir skor katkısı üretemedi. Hırvatistan'da Kustosija altyapısında yetişen Orsuc daha sonra Inter Zapresic, Spezia, Rijeka, Lelje, Jeonnam Dragons, Yatai, Ulsan Hyundai, Dinamo Zagreb ve son olarak da Southampton formaları giydi. İngiliz ekibi, geçtiğimiz sezon ara transfer ve tescil döneminde Orsic için 5 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödedi.


Kadroda yer açılacak

Trabzonspor'da sırada forvet transferinin yer aldığı ifade edildi. Bordo-mavililerde bu bölge için Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'te forma giyen Bruno Petkovic halen listenin üst sıralarında bulunuyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın da takımda görmek istediği oyuncu için bonservis pazarlıklarında belli bir noktaya gelen bordo-mavililerin transferi olumlu neticelendirmeye yakın olduğu sızan haberler arasında yer alıyor. Yönetim takımdan gönderilecek isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor. Gomez, Bardhi, Denswil ve Larsen gibi isimlerin gidecekler listesinde olduğu kaydedildi.



#Trabzonspor
#Mislav Orsic
#Bruno Petkovic
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