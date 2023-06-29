Trabzonspor gaza bastı

Karadeniz ekibi, uzun süredir peşinde olduğu Mislav Orsic ve kulübü Southampton ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavili takımın, görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği 30 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Hırvat yıldızın transferi için Southampton'a 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği vurgulandı, Orsic geride kalan sezonda Southampton formasını 5 maçta giydi ve herhangi bir skor katkısı üretemedi. Hırvatistan'da Kustosija altyapısında yetişen Orsuc daha sonra Inter Zapresic, Spezia, Rijeka, Lelje, Jeonnam Dragons, Yatai, Ulsan Hyundai, Dinamo Zagreb ve son olarak da Southampton formaları giydi. İngiliz ekibi, geçtiğimiz sezon ara transfer ve tescil döneminde Orsic için 5 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödedi.