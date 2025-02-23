Süper Lig'de bu sezon VAR'da yabancı hakemler görev alıyor.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Bu mücadelenin VAR koltuğunda Alejandro Quintero Gonzalez oturacak.
Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelenin VAR'ı da belli oldu.
MHK'nın yaptığı açıklamaya göre bugün saat 19.00'da başlayacak maçın Video Asistan Hakem (VAR) koltuğunda İspanyol Alejandro Quintero Gonzalez oturacak.
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