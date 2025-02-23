Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor - Gaziantep FK maçının VAR'ı belli oldu

Trabzonspor - Gaziantep FK maçının VAR'ı belli oldu

12:1823/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Süper Lig'de bu sezon VAR'da yabancı hakemler görev alıyor.
Süper Lig'de bu sezon VAR'da yabancı hakemler görev alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Bu mücadelenin VAR koltuğunda Alejandro Quintero Gonzalez oturacak.

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelenin VAR'ı da belli oldu.


MHK'nın yaptığı açıklamaya göre bugün saat 19.00'da başlayacak maçın Video Asistan Hakem (VAR) koltuğunda İspanyol Alejandro Quintero Gonzalez oturacak.




#Süper Lig
#Trabzonspor
#Gaziantep FK

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kastamonu’da okullar tatil oldu mu? 24 Şubat Pazartesi günü için Valilikten kar tatil açıklaması geldi mi?