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Trabzonspor, Gervinho ve Peres'e kavuşuyor

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeye hazırlanan Trabzonspor'da prensip anlaşması sağlanan yıldız futbolcu Gervinho ve sağ bek Bruno Peres hafta içi Trabzon'a gelecek.

Haber Merkezi DHA
Trabzonspor, Gervinho ve Perese kavuşuyor
Gervinho bu sezon 27 maçta, 5 gol ve 1 asistle oynadı.

Hücum bölgesine 33 yaşındaki Gervinho'yu alarak önemli bir ismi kadrona katan Trabzonspor, sağ bek mevkisini de Brezilyalı oyuncu Bruno Perez'e emanet edecek.

İtalya Serie A takımları Parma'dan Gervinho'yu, Roma'dan ise Peres'i kadrosuna katacak bordo mavililer, Parma'nın Danimarkalı oyuncusu Andreas Cornelius için ise çalışmalarını sürdürüyor.

  • Özel uçakla gelecekler
  • Bruno Peres ile 2024, Gervinho ile ise 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacak Trabzonspor, bu hafta içi iki yıldızı özel uçakla Trabzon'a getirecek. Sağlık kontrollerinin ardından Gervinho ve Peres içim imza töreni düzenlenecek.

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