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Spor

Trabzonspor'da Hugo ayrılığı açıklandı

Trabzonspor, Vitor Hugo'nun Brezilya ekiplerinden Bahia'ya transferini açıkladı. Bordo-mavili kulüp 2.1 milyon Euro tutarında gelir elde etti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:00 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Vitor Hugo, Trabzonspor formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşamış ve bordo mavililerin efsane stoperleri arasında yer almıştı. Tecrübeli oyuncu bordo-mavililerin formasını 99 kez giymişti.

Vitor Hugo, Trabzonspor formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşamış ve bordo mavililerin efsane stoperleri arasında yer almıştı. Tecrübeli oyuncu bordo-mavililerin formasını 99 kez giymişti.

Trabzonspor'a 2020-21 sezonu başında Palmeiras'tan 3.2 milyon Euro karşılığında transfer olan ve büyük başarılar elde eden Vitor Hugo'nun takımdan ayrılığı resmileşti.


Bonservisi açıklandı

Bordo-mavili kulüp Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın, EC Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; EC Bahia, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.800.000.-EUR ödeme yapacaktır" dedi.


Alacaklarını bıraktı

Diğer taraftan 31 yaşındaki stoper, alacaklarını bıraktı. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan diğer açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza arasındaki 04.10.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza herhangi bir tazminat talep etmemiş olup, 320.000.-EUR tutarındaki alacağından vazgeçmiştir" denildi.


Böylece Trabzonspor, Hugo'nun transferinde 2.1 milyon Euro tutarında bir gelir elde etti. Brezilyalı stoperin gün içerisinde ülkesine giderek yeni takımına katılması bekleniyor.

#Trabzonspor
#Vitor Hugo
#Transfer
#Bahia
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