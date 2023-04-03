Trabzonspor'a 2020-21 sezonu başında Palmeiras'tan 3.2 milyon Euro karşılığında transfer olan ve büyük başarılar elde eden Vitor Hugo'nun takımdan ayrılığı resmileşti.

Bordo-mavili kulüp Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın, EC Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; EC Bahia, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.800.000.-EUR ödeme yapacaktır" dedi.

Diğer taraftan 31 yaşındaki stoper, alacaklarını bıraktı. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan diğer açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza arasındaki 04.10.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza herhangi bir tazminat talep etmemiş olup, 320.000.-EUR tutarındaki alacağından vazgeçmiştir" denildi.