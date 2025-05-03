Trabzonspor İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi ile iş birliği protokolü imzaladı

Protokol kapsamında ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesine yönelik fiziksel ve eğitsel altyapının güçlendirilmesi, sporcuların kulübe erişiminin kolaylaştırılması ve velilerin hem il genelinde hem de ülke çapında çocuklarını futbola ve spora yönlendirmelerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.