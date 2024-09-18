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Spor

Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor evinde Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Kayserispor ile oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Trabzonspor, üst üste aldığı 3 beraberliğin ardından galibiyetle tanışmak istiyor. Teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş’i getiren Karadeniz ekibi ligde bir çıkış yakalama peşinde. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

10:48 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor evinde Bellona Kayserispor'u konuk edecek.
Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor evinde Bellona Kayserispor'u konuk edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Maç hakkında tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın Bellona Kayserispor'u konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇ KADROSU

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Edin Visca, sakatlığı süren Enis Destan ve Hüseyin Türkmen ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından sonra bordo-mavili takıma transfer olan Simon Banza, Muhammed Cham ve Serdar Saatçı, statü gereği forma giyemeyecek. İşte muhtemel 11’ler;

MUHTEMEL 11’LER

TRABZONSPOR

1 Uğurcan Çakır

6 Batista Mendy

15 Stefan Savic

18 Eren Elmalı

24 Stefano Denswil

61 Cihan Çanak

8 Enis Bardhi

35 Okay Yokuşlu

70 Denis Draguş

79 Pedro Malheiro

99 Mislav Orsic

KAYSERİSPOR

25 Bilal Bayazit

17 Julian Jeanvier

23 Lionel Carole

54 Arif Kocaman

8 Kartal Yılmaz

10 Mehdi Bourabia

11 Gökhan Sazdağı

16 Mehmet Eray Özbek

28 Ramazan Civelek

7 Miguel Cardoso

70 Aylton Boa Morte

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI





#Trabzonspor
#Kayserispor
#Trendyol Süper Lig
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