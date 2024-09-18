Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Maç hakkında tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın Bellona Kayserispor'u konuk edecek.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇ KADROSU
Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Edin Visca, sakatlığı süren Enis Destan ve Hüseyin Türkmen ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından sonra bordo-mavili takıma transfer olan Simon Banza, Muhammed Cham ve Serdar Saatçı, statü gereği forma giyemeyecek. İşte muhtemel 11’ler;
MUHTEMEL 11’LER
TRABZONSPOR
1 Uğurcan Çakır
6 Batista Mendy
15 Stefan Savic
18 Eren Elmalı
24 Stefano Denswil
61 Cihan Çanak
8 Enis Bardhi
35 Okay Yokuşlu
70 Denis Draguş
79 Pedro Malheiro
99 Mislav Orsic
KAYSERİSPOR
25 Bilal Bayazit
17 Julian Jeanvier
23 Lionel Carole
54 Arif Kocaman
8 Kartal Yılmaz
10 Mehdi Bourabia
11 Gökhan Sazdağı
16 Mehmet Eray Özbek
28 Ramazan Civelek
7 Miguel Cardoso
70 Aylton Boa Morte