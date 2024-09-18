Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.tur heyecanı başlıyor. TFF tarafından 2. tur kura çekimi bugün yapıldı. 2. turda toplam 32 takım mücadele edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları ne zaman, hangi takım hangi takımla eşleşti? Türkiye Kupası 2. tur eşleşmeleri...